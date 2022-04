Bijleveld en gewichthefbond leggen hun geschil bij met schikking

Gewichthefster Sanne Bijleveld en de Nederlandse Gewichthefbond (NGB) hebben op een spoedzitting bij de rechter in Assen hun geschil bijgelegd. Bijleveld had een zaak aangespannen tegen de bond, omdat ze niet naar de EK in Tirana is afgevaardigd, die van 28 mei tot en met 5 juni plaatsvinden.

Volgens Bijleveld werd ze door de bond uitgesloten, omdat ze kritiek had. Ook heerst er een onveilig topsportklimaat, aldus de nationaal kampioene. De rechter achtte dat beide partijen wel wat te verwijten valt en stuurde aan op een constructieve samenwerking.

Olympische Spelen

Bijleveld liet haar wens om aan de EK mee te doen varen en de bond is bereid om haar vriend en coach Kevin van Helden op te nemen in de technische staf. Met hem en coach Pierre Verkroost gaat Bijleveld het kwalificatietraject richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs in.