Djokovic is zichzelf niet, maar bereikt in derde toernooi van 2022 wel kwartfinale

In zijn geboortestad Belgrado is Novak Djokovic ontsnapt aan opnieuw een snelle uitschakeling. De nummer één van de wereld had een bye voor de eerste ronde van het Serbia Open en was in de achtste finale in een slijtageslag nipt te sterk voor zijn landgenoot Laslo Djere: 2-6, 7-6 (6) en 7-6 (4).

Het is pas het derde toernooi van 2022 voor Djokovic, die het jaar begon met zijn geruchtmakende visum-zaak in Melbourne, waardoor hij niet mocht deelnemen aan de Australian Open. Vanwege zijn ongevaccineerde status kon de Serviër ook niet aantreden bij de meeste andere toernooien.

Djokovic, die luidkeels werd gesteund door het publiek in de Servische hoofdstad, mist duidelijk wedstrijdritme. Hij leverde in de eerste game direct zijn service in. In al zijn volgende opslagbeurten moest hij ook breakpoints toestaan, waarvan Djere er nog één wist te benutten.

In de tweede set ging Djokovic steeds dominanter spelen. Hij wisselde knappe ballen af met voor zijn doen onbegrijpelijke fouten. De set duurde bijna anderhalf uur vanwege de lange rally's en Djokovic sloeg uiteindelijk op zijn zesde setpoint toe.

Met de conditie van Djokovic bleek het in de derde set wél goed te zitten. Er waren kansen over en weer, maar de publieksfavoriet trok na bijna drieënhalf uur spelen in de tiebreak opnieuw aan het langste eind.