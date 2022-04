'Fataal schot Baldwin had voorkomen kunnen worden', productiebedrijf beboet

Acteur Alec Baldwin had tijdens de opnames van de film Rust waarschijnlijk geen fataal schot gelost als de productiemaatschappij zich aan alle veiligheidsvoorschriften had gehouden. Dat concludeert een overheidsinstelling die de afgelopen maanden onderzoek heeft gedaan naar het dodelijke schietincident op de set van de western. Het productiebedrijf krijgt een boete van bijna 137.000 dollar, omgerekend ruim 126.000 euro.

Baldwin schoot vorig jaar met een geladen pistool op de Rust-set. Daarbij werd de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk geraakt en liep een regisseur verwondingen op. De acteur heeft steeds gezegd dat hij niet wist dat er kogels in het wapen zaten.

'Onverschillig'

Volgens het onderzoeksbureau heeft de Rust-crew de veiligheidsvoorschriften op de set opzettelijk genegeerd. De filmploeg zou de veiligheid van werknemers niet belangrijk genoeg hebben gevonden. Er heerste "onverschilligheid" over de risico's die acteurs en andere medewerkers liepen, zeggen de onderzoekers.

"Ons onderzoek wijst uit dat dit tragische ongeluk nooit was gebeurd als de productiemaatschappij van Rust de nationale filmindustrienormen voor vuurwapenveiligheid had nageleefd", zegt een van de onderzoekers. Hij spreekt van het "volledig falen van de werkgever".

Baldwin vertelde in december meer over het fatale incident, in een interview met de zender ABC: