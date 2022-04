Rapper A$AP Rocky gearresteerd voor betrokkenheid bij schietpartij

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is vandaag gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een schietpartij in Hollywood vorig jaar. De artiest, wiens echte naam Rakim Mayers is, wordt verdacht van mishandeling met een dodelijk wapen, heeft de politie van Los Angeles in een verklaring naar buiten gebracht.

Het zou gaan om een schietpartij op 6 november 2021. Mayers zou na een geëscaleerde ruzie op een kennis geschoten hebben, die daarbij lichtgewond raakte. Na het schietincident zou de rapper samen met twee andere mannen zijn weggerend.

De 33-jarige Mayers werd aangehouden op het internationale vliegveld van Los Angeles, in het bijzijn van zijn zwangere vriendin, zangeres Rihanna. Het tweetal kwam net terug van een vakantie op Barbados.

Het was niet de eerste keer dat de rapper werd gearresteerd. In 2019 belandde Mayers in de gevangenis in Zweden, na een vechtpartij in het centrum van Stockholm.