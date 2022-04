Na Nijboer nu ook Kuiken kandidaat voor PvdA-fractievoorzitterschap

Zowel Nijboer als Kuiken heeft veel ervaring als Kamerlid. Kuiken (44) is Kamerlid sinds 2006. Ze voert onder meer het woord over zorg en over algemene zaken. Na het opstappen van Diederik Samsom, eind 2016, nam ze het fractievoorzitterschap al enige tijd waar. Nijboer (39) zit sinds 2012 in de Kamer voor de PvdA. Hij is woordvoerder financiën, wonen, ruimtelijke ordening en gaswinning.

Het was volgens hem aan de PvdA en met name aan oud-partijleider Cohen te danken dat het homohuwelijk werd toegestaan. Hij is trots op de PvdA als "emancipatiepartij". Als de fractie hem als voorzitter kiest, is dat volgens hem ook op dat gebied "een prachtige stap voorwaarts".

Nijboer werd als middelbare scholier lid van de PvdA vanwege de missie "sterk en sociaal". Een andere belangrijke reden, voegt hij daar in zijn brief aan toe, is dat hij destijds niet had kunnen trouwen "met de jongen op wie ik toen verliefd was".

Nijboer wil de samenwerking met GroenLinks "verder brengen". Die samenwerking, die onder Ploumen is ingezet, ligt bij een deel van de PvdA-achterban gevoelig, maar volgens Nijboer is in het huidige, versnipperde politieke landschap alleen met vereende krachten iets te bereiken. Welke vorm de samenwerking krijgt, is niet alleen aan de Kamerfractie, maar ook aan de partij en aan de leden, voegt hij daar nadrukkelijk aan toe.

"Met mijn brede financieel-economische kennis en ervaring in onderhandelingen denk ik onze fractie in debatten en richting het kabinet goed te kunnen vertegenwoordigen", schreef Nijboer gisteren in zijn sollicitatiebrief.

Ook Kuiken schrijft in haar sollicitatiebrief dat ze de samenwerking met GroenLinks wil uitbouwen. "Met onze partij moeten we de komende periode in gesprek over hoe die samenwerking eruit moet zien."

Kuiken schrijft dat het "hoog tijd is dat Nederland weer sociaal wordt" en dat we niet meer kiezen voor "de dikke ik, maar omkijken naar elkaar". Ze wijst erop dat één op de negen kinderen in armoede opgroeit en dat ze ooit één van hen was. Inmiddels maakt ze het goed, maar "dat geldt zeker niet voor iedereen". Kuiken wil iets aan de groeiende ongelijkheid doen. Ze ziet opgroeien in armoede als een valse start die het hele leven doorwerkt. "Het is de reden geworden waarom ik politiek actief ben geworden."

Volgens Kuiken had Nederland er "wezenlijk anders" uitgezien zonder grootheden als Drees, Den Uyl en Kok: "Zij maakten het land eerlijker en socialer". Ze schrijft dat in hun voetsporen treden onmogelijk is, maar dat ze na goed nadenken ervoor kiest om de rol vol overtuiging op zich te willen nemen.