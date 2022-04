Mogelijk dode door defecte beademingsapparatuur Philips

Een defect in beademingsapparaten van Philips heeft mogelijk tot de dood van een patiënt geleid. Vier andere patiënten zouden letsel hebben opgelopen na het plotseling uitvallen van de medische apparatuur.

Philips onderzoekt de zaak, zo heeft een woordvoerder laten weten na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad. Het probleem doet zich voor bij beademingsapparatuur die in ziekenhuizen wordt gebruikt voor patiënten die moeite hebben met ademhalen.

Volgens persbureau ANP heeft Philips de afgelopen tijd 383 meldingen gekregen van beademingsapparaten die plotseling uitvielen. Er zit een veiligheidssysteem op de apparatuur dat een waarschuwingssignaal moet geven, maar dat zou in een klein aantal gevallen niet zijn gebeurd.

Het is onduidelijk waar de slachtoffers zijn gevallen, maar in ieder geval niet in Nederland.

Apneu

De problemen komen voor Philips bovenop die met de haperende apparaten voor apneu-patiënten. Het gaat daarbij om apparatuur die mensen thuis gebruiken. In de machines zit schuim dat kan afbrokkelen, waarbij er schadelijke gassen vrijkomen. Het schuim en de gassen zijn mogelijk giftig en kankerverwekkend.

Voor het terugroepen van miljoenen apneuapparaten heeft Philips inmiddels 725 miljoen euro opzij gezet. Daar kunnen mogelijk nog schadevergoedingen bovenop komen. Een groep patiënten heeft zich tot verzekeraars en advocaten gewend.