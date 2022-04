In opspraak geraakte Van Drimmelen uit D66 gezet, biedt excuses aan

Naar aanleiding daarvan legde Van Drimmelen eergisteren al het werk op zijn advies- en lobbykantoor neer. D66 beloofde toen naar aanleiding van de open brief van de D66-leden vrijdag met conclusies over de zaak te komen.

Maandag eisten enkele honderden D66-leden opening van zaken over de rol van de partijtop bij het verborgen houden van het grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent. Dat gebeurde na berichtgeving in De Volkskrant.

Frans van Drimmelen in zijn verklaring aan het AD:

"Ik wilde graag weten waarom de relatie verbroken was. Ook zouden we elkaar nog regelmatig tegenkomen in D66-verband en daar wilde ik graag afspraken over maken." "Ik was verliefd, verbouwereerd en boos over de situatie'', stelt Van Drimmelen.

Van Drimmelen schrijft dat hij beseft dat hij "te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig heeft getracht een dergelijk gesprek voor elkaar te krijgen. Ik heb daarbij soms ook dingen gezegd waarvan ik besef dat ze dreigend zijn overgekomen."

"Ik kan mij goed voorstellen dat door dat soort berichten van mijn kant de vrouw zich onveilig voelde. Dat spijt mij enorm. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens van de vrouw in kwestie en geenszins de bedoeling gehad haar een onveilig gevoel te geven. Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan, aan iedereen die ik hiermee gekwetst heb, in de eerste plaats aan de vrouw in kwestie.''