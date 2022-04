GGD organiseert banenmarkt voor personeel nu teststraten afschalen

Nu het niet meer nodig is om na een positieve zelftest naar de GGD te gaan voor een PCR-test, kan de gezondheidsdienst met veel minder medewerkers toe. Reden voor de GGD regio Utrecht om vandaag voor het overtollige personeel een banenmarkt te organiseren.

Intussen staan horecabedrijven te trappelen om nieuw personeel aan te nemen. Ze klagen dat ze moeilijk mensen kunnen vinden, omdat tijdens de lockdown veel van hun medewerkers voor de GGD gingen werken. "We denken en hopen dat veel van hen weer gaan werken in een restaurant of café", zegt Tessa Rijntalder van de GGD regio Utrecht. "De wereld is weer open, ook dankzij al die medewerkers die zich zo hard hebben ingezet voor de GGD in het afgelopen jaar."

Maar voor degenen die niets voelen voor een horecabaan is de banenmarkt bedacht: "Er staan allerlei bedrijven, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, gemeenten of de veiligheidsregio, maar ook bedrijven uit de zakelijke dienstverlening", legt Rijntalder uit bij RTV Utrecht.

Toekomst ongewis

Op het hoogtepunt van de pandemie had de GGD regio Utrecht ongeveer 7000 mensen in dienst. Nu zijn dat er nog zo'n 2000. Hoeveel er daarvan bij de GGD blijven, is onduidelijk. Rijntalder: "We weten nog niet precies wat de vraag straks is, hoeveel kwetsbare mensen nog een extra booster willen of zich toch nog willen laten testen. Dat moeten we de komende weken gaan bekijken."

Mocht het straks onverhoopt toch weer nodig zijn om al die medewerkers terug te krijgen, dan wordt dat lastig, denkt Rijntalder. "We hebben geen reservebank waar mensen op zitten, die we er direct weer vanaf kunnen plukken. Dus op het moment dat er nieuwe situaties ontstaan of de GGD nieuwe opdrachten krijgt vanuit het ministerie, hebben we wel tijd nodig om te kunnen opschalen. Dat zou weleens een uitdaging kunnen zijn."