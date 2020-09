Tienertalent Gauff uitgeschakeld; Osaka maakt statement met mondmasker

Voor het Amerikaanse tennistalent Coco Gauff is de US Open na de eerste ronde alweer voorbij. De Japanse Naomi Osaka, die een statement maakte met haar mondmasker, bereikte de tweede ronde wel.

De 16-jarige Gauff, die vorig jaar bij haar debuut in New York tot de derde ronde reikte, verloor in drie sets van de Letse Anastasija Sevastova, halvefinaliste in 2018. De setstanden waren 3-6, 7-5, 4-6.

Het was de eerste keer dat Gauff - de nummer 51 van de wereld - in de eerste ronde van een grandslamtoernooi werd uitgeschakeld. Op de Australian Open in januari en Wimbledon vorig jaar kwam ze tot de vierde ronde.

"Ik had vandaag beter kunnen spelen", treurde de tiener, die in haar servicebeurten dertien dubbele fouten sloeg. "Maar ik doe pas iets meer dan een jaar mee op het hoogste niveau, dus ik heb nog veel te leren en een lange weg te gaan."

Osaka naar tweede ronde

Naomi Osaka, die twee jaar geleden de US Open op haar naam schreef, versloeg in de eerste ronde haar landgenote Misaki Doi in drie sets: 6-2, 5-7, 6-2.