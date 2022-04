'Grappige' Hitlerplaatjes veel gedeeld door middelbare scholieren

NIOD-onderzoeker Erik Somers is één van de schrijvers van het boek Adolf Hitler, de beeldbiografie. Het verbaast hem niet dat de beeltenis van Hitler ook onder jongeren nog zo sterk leeft. "Dat komt natuurlijk omdat Hitler de verpersoonlijking is van al het kwaad, vernietiging en geweld. Dat is gesymboliseerd in één persoon. Het is natuurlijk ook een manier om te kunnen choqueren en die vergelijking met Hitler te maken", vertelt Somers.

En Hitler is volgens Somers ook nog eens ontzettend herkenbaar. "Met dat snorretje en dat sluike haar. Er is weinig voor nodig om te zien dat het om Hitler gaat."

Kleine glimlach

Zo'n 20 procent van de respondenten vindt het onschuldig dat dit soort afbeeldingen worden rondgestuurd. Het merendeel, zo'n 50 procent, vindt dat niet en zegt dat het eigenlijk niet kan, maar volgens hen is het vaak als 'onschuldige grap' bedoeld. Zo zegt iemand: "Het is niet echt bepaald grappig, maar soms geeft het wel een kleine glimlach."