Negen mensen vergiftigd in thermen van Spa

Negen mensen hebben zware vergiftigingsverschijnselen opgelopen in de thermen van Spa in België nadat per ongeluk zuur in de chloortank terecht was gekomen. Daardoor ontstonden giftige dampen.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zuurstof krijgen toegediend. Ze verkeren niet in levensgevaar. 36 anderen met minder zware symptomen konden ter plekke worden geholpen door ambulancepersoneel.

Het kuuroord is door de politie ontruimd. Bezoekers en personeel van de thermen worden in een hotel in de buurt opgevangen.