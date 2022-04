Tien kinderen gewond bij Zuid-Hollandse voetbalderby door brandende fakkels

Toen de spelers van beide eerste elftallen het veld op kwamen voor aanvang van de wedstrijd, werden door supportersgroepen van beide verenigingen fakkels aangestoken, schrijft O mroep West . Op videobeelden is te zien hoe vanuit het Rijnsburgse kamp een eerste brandende fakkel naar de supporters van de tegenstander werd gegooid. Al snel vloog het vuurwerk over en weer.

Zo'n tien kinderen zijn gisteravond gewond geraakt bij een incident tijdens een voetbalwedstrijd. Bij de regionale derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys in Rijnsburg bekogelden supporters elkaar met brandende fakkels. Daarbij liepen kinderen die naar de wedstrijd keken brandwonden op, meldt de politie.

Bij de derby tussen #rbbqui gaat het gelijk mis met vuurwerk. Iedereen in het vak van Rijnsburg raakt in paniek. pic.twitter.com/IUTn3UQGkT

Zowel jeugdige fans van Rijnsburgse Boys als van Quick Boys raakten gewond. Drie kinderen zijn met hoofdwonden naar de dokterspost overgebracht, de anderen hebben volgens de politie lichte verwondingen opgelopen.

Burgemeester: dit is onacceptabel

De voorzitter van Quick Boys noemt het voorval 'te zot voor woorden'. De voorzitter van Rijnsburgse Boys kondigde maatregelen aan tegen de daders: "Het mag duidelijk zijn dat de getroffen bezoekers gisteravond een verschrikkelijke ervaring hebben gehad. Wat een heus voetbalfeest had moeten worden, is letterlijk en figuurlijk in rook opgegaan."

Ook burgemeester Cornelis Visser van Katwijk reageert verontwaardigd: "Vuurwerk gooien en dan zelfs in de vakken. Daar staan onze kinderen en ouders, dit kan echt niet. Er zijn zelfs kinderen gewond geraakt, dit is echt onacceptabel."

Wedstrijden tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys worden voorlopig zonder uitpubliek gespeeld.