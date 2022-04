Teuns bezorgt België eindelijk weer zege in Waalse Pijl, Valverde wordt tweede

Bekijk hieronder een reactie van Dylan Teuns, die uitlegt hoe hij Alejandro Valverde voorbleef in de finale op de Muur van Hoei, en ploeggenoot Wout Poels.

Teuns is de eerste Belgische winnaar van de Waalse Pijl sinds 2011, toen de voorjaarsklassieker werd gewonnen door Philippe Gilbert. Bauke Mollema was de beste Nederlander, op de 21ste plaats.

Valverde slaagde erin naast Teuns te komen, maar in de laatste meters van de steile klim reed de Belg weer weg.

Teuns vatte de koe op 250 meter van de top bij de horens. Alleen de 41-jarige Valverde, die de Waalse Pijl al vijf keer had gewonnen, kon hem volgen. Onder anderen tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar, moesten het duo al rap laten gaan.

Een paar kilometer voor het einde, op de een-na-laatste klim van de dag ontstond een kopgroepje van drie man, bestaande uit Søren Kragh Andersen (Team DSM), Mauri Vansevenant (Quick Step) en Rémy Rochas (Cofidis).

Waar Rochas al snel afhaakte, wierpen Kragh Andersen en Vansevenant de handdoek een kleine kilometer voor de streep. In de sprint die volgde, was Teuns dus de sterkste en de slimste.

Niet verrast door Valverde

"Ik heb hier geen woorden voor, ongelooflijk", reageerde de 30-jarige Belg. "Ik heb hier stiekem altijd van gedroomd. Ik wist waar Valverde ongeveer zou gaan versnellen, hij doet het vaak op dezelfde plaats. Dat was voor mij ook perfect. Ik voelde dat ik nog iets over had en heb gewoon doorgezet."

Zondag staat de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op het programma.