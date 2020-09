Verstandelijke beperking vaak niet herkend: 'Al die jaren op mijn tenen moeten lopen'

Andries Lever kreeg pas hulp toen hij 24 was - Andries Lever

Onbegrip, lage cijfers en zelfs straf. Andries Lever heeft het allemaal meegemaakt. Leraren en stagebegeleiders zagen niet dat hij best wilde leren, maar dat het gewoon niet goed lukte. "Ik eindigde met een 2 op mijn diploma. Terwijl ik heel goed in de praktijkvakken was." Andries, inmiddels 35, is niet de enige met een licht verstandelijke beperking die het moeilijk had. Nog steeds lopen veel mensen aan tegen problemen doordat hun beperking niet wordt herkend of erkend, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen minder goed informatie opnemen, begrijpen en onthouden. Ook hebben ze moeite met het overzien van hun gedrag op anderen. Daardoor kunnen conflicten ontstaan. "Werkgevers kunnen denken dat ze iemand hebben die slordig is, of lui, of iemand die niet wil, terwijl dat niet zo is", legt Lisa Putman van het SCP uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Het lukt gewoon niet."

Straf Bij Andries begonnen de problemen al op school. "Op het ROC gaf ik diverse malen bij de leerkrachten aan dat ik de verplichte vakken, zoals Engels en Nederlands niet goed aankon. De leerkracht nam dat niet serieus. Ik kreeg zelfs straf." Ook tijdens zijn stage ging het niet zo makkelijk. "Alles was snel, je moest bepaalde taken doen. Om 06.00 uur 's ochtends op en dan steigers bouwen, dat was gewoon heel lastig." Andries, die ook zelf nog niet wist dat hij een beperking had, ging op zoek naar hulp, maar kreeg bij Jeugdzorg te horen dat hij daarvoor moest wachten tot hij meerderjarig was. "Pas toen ik 18 was kwam ik bij het sociaal-pedagogisch team. Daar zeiden ze: ja, je hebt een beperking, we gaan wat testen doen. Ik heb al die jaren op mijn tenen moeten lopen, van jongs af aan."

Hoe weet je of je een licht verstandelijke beperking hebt? Mensen met een lvb hebben verminderde cognitieve vermogens en verminderde aanpassingsvaardigheden. Om erachter te komen of daar sprake van is, kan een IQ-test helpen, stelt het SCP in zijn rapport. Mensen met een IQ-testscore tussen 50 en 70 hebben een licht verstandelijke beperking. Mensen met een IQ-testscore tussen 70 en 85 hebben verminderde cognitieve vermogens, maar hoeven geen problemen in de aanpassingsvaardigheden te hebben. De onderzoekers benadrukken dat de betrouwbaarheid van IQ-tests beperkt is. De behaalde score kan variëren in de tijd en afhankelijk zijn van de situatie waarin iemand zich bevindt. Ook scoren sommigen op een deel van de IQ-test misschien slecht, maar op een ander deel juist goed.