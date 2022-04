Turntrainers Kooistra en Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turntrainers Wolther Kooistra en Claudia Werkhoven zijn door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

De tuchtcommissie van het ISR oordeelde dat bij vier klachten tegen de trainers van TURNZ uit Amsterdam onvoldoende is komen vast te staan dat de beklaagden zich in de periode van 2010-2020 schuldig hebben gemaakt aan overtredingen van het tuchtreglement.

In de uitspraak geeft de tuchtcommissie aan dat de verklaringen van de melders over beide trainers niet voldoende zijn onderbouwd en vooral meningen bevatten.

Eis

Tegen Kooistra had de aanklager een schorsing van zestien maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar geëist. In het geval van Werkhoven was de eis een voorwaardelijke schorsing van acht maanden met een proeftijd van twee jaar.

De aanklager heeft vier weken de tijd om in beroep te gaan bij het ISR.