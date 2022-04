'De zorg is echt leuk, maar er moet betere begeleiding komen'

Er is tijdens de mbo-opleiding tot verpleegkundige niet of nauwelijks consideratie voor ongewenste seksuele aandacht van patiënten, en dat is wel nodig, zeggen verpleegkundigen naar aanleiding van een onderzoek van het CBS en TNO. Uit dat onderzoek bleek dat ruim een derde van de verpleegkundigen met een mbo-opleiding vorig jaar met deze aandacht te maken had. "Ik was op school totaal niet voorbereid op wat ik zou kunnen tegenkomen", zegt de 25-jarige verpleegkundige Sara van den Bosch. Toen ze 17 was ging Van den Bosch stage lopen in de gehandicaptenzorg op een afdeling met verstandelijk gehandicapten. Het grensoverschrijdend gedrag viel haar rauw op haar dak. "Het gebeurde eigenlijk dagelijks en werd gewoon een beetje weggewuifd. 'Het hoort erbij', werd er dan gezegd." 'Duidelijk je grenzen aangeven' Ze kreeg alleen het advies om duidelijk haar grenzen aan te geven. "Maar dat is best lastig op die leeftijd. En bovendien, waar ligt de grens? Je weet dat je met mensen werkt die het meestal niet bewust doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hand op je heup of op je bil."

Quote Ik kijk er nu wel wat nuchterder tegenaan, maar zeg er nog steeds niets van. Sara van den Bosch

Tegenwoordig werkt ze in de ouderenzorg, maar ook nu zegt ze het moeilijk te vinden om haar grenzen aan te geven. "Ik kijk er nu wel wat nuchterder tegenaan, maar zeg er nog steeds niets van. Mensen kunnen er bijvoorbeeld heel agressief op reageren en het blijft gewoon een heel erg lastig onderwerp." Het zou volgens Van den Bosch helpen als er "een soort toolkit" ontwikkeld zou worden op de opleidingen, waarin je wordt voorbereid op wat er kan gebeuren en hoe je daarop kan reageren. Ook de werkgever zou het onderwerp in maandelijkse intervisiegesprekken beter bespreekbaar kunnen maken. "Het wordt wel erkend als probleem, maar er wordt nu eigenlijk niets mee gedaan", aldus Van den Bosch. 'Wil je er niet even aanzitten?' Dat ondervond ook Amal Morena. Ze ging op haar 18de in de thuiszorg werken en was ook totaal niet voorbereid op wat ze zou kunnen tegenkomen. "Ik hoefde voordat ik aan het werk ging alleen maar wat papieren in te vullen, maar er werd totaal niet verteld wat je kon verwachten", zegt ze.

Quote Als ik die dan ging douchen maakten ze opmerkingen als 'ik wil je er wel voor betalen, dat blijft dan tussen ons'. Amal Morena