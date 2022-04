Auto explodeert op oprit: man gewond, huizen beschadigd

Een man uit Beuningen is gewond geraakt toen zijn auto explodeerde. Vier woningen in de omgeving raakten beschadigd door de knal.

Een woordvoerder van de brandweer spreekt bij Omroep Gelderland van een 'forse explosie', veroorzaakt door een gasfles die in de auto lag. Brokstukken lagen tientallen meters om de auto heen.

De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de woordvoerder van de brandweer was hij aanspreekbaar.

"Ik ging onder de douche en hoorde een enorme klap. Zo'n klap heb ik nog nooit gehoord", zegt een buurvrouw. Toen ze buiten kwam, werd haar buurman al geholpen en de ambulance kwam er al aan. "Toen ik later in mijn achtertuin kwam, zag ik de achterklep van de auto van de buurman liggen. Die is helemaal over het dak heen geslagen. Dat kan niet anders."

Ook haar huis raakte beschadigd. Dakpannen zijn kapot en de overkapping is beschadigd. De bewoners van de beschadigde woningen hoefden hun huizen niet uit.