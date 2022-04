Subsidies voor corona-zorgbanen hervat met extra 'beheersmaatregelen'

Binnenkort kunnen zorgorganisaties weer subsidie krijgen voor coronabanen. Minister Helder voor Langdurige Zorg schortte de regeling in februari op, omdat ze signalen had gekregen van mogelijk misbruik. Ze neemt nu maatregelen om het risico van misbruik te beperken en daardoor kunnen organisaties vanaf juni weer aanspraak maken op subsidie.

De Arbeidsinspectie kreeg begin dit jaar vermoedens van fraude en ook nadat de subsidies waren opgeschort, kwamen er nog verdachte gevallen bij. In totaal zijn er nu meldingen over subsidies aan 54 zorgbedrijven die nader onderzoek vergen. Hiermee is in totaal 15 miljoen euro gemoeid.

Het onderzoek door de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie loopt nog en dat er echt sprake is van onregelmatigheden, moet nog worden vastgesteld.

Niet meteen het hele voorschot en alles controleren

Helder neemt nu extra 'beheersmaatregelen'. Ze moeten zorgaanbieders aan meer waarborgen voldoen, wordt niet direct het hele bedrag als voorschot uitgekeerd en worden alle subsidieaanvragen gecontroleerd in plaats van dat er steekproeven worden gedaan.

De subsidie is bestemd voor tijdelijke coronabanen in de zorg in ondersteunende functies, zoals assistenten, buddy's en gastvrouwen en -heren. Het geld is bedoeld om medewerkers te ontlasten die het extra druk hebben door de pandemie of die achterstallig werk moeten inhalen.