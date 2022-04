Kämna wint derde etappe Ronde van de Alpen, Bilbao behoudt leiderstrui

Lennard Kämna heeft de derde etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De Duitser van Bora-Hansgrohe was na 155 kilometer koers de sterkste van een eerste groep. Kämna won in 2020 nog een etappe in de Tour de France, maar kwam in 2021 door mentale problemen amper aan koersen toe.

De Spanjaard Pello Bilbao behield de leiderstrui. Na een uur koers ontstond een kopgroep van twaalf renners. Ze pakten maximaal vier minuten. Op de Passo Furcia, met nog 39 km te rijden, viel de kopgroep na meerdere demarrages uiteen, maar zeven man kwamen in de finale weer samen.

Zij probeerden allemaal de anderen te verrassen, maar de aanval van Kämna, kort voor de slotkilometer in een bocht, was de juiste. Andrey Amador leek het gat te gaan dichten, maar kwam net tekort.

De beste Nederlander is Thymen Arensman van Team DSM, hij staat met zestien seconden achterstand op Bilbao op een achtste plek in het klassement.