Van Lunteren stopt na dertien jaar en 84 interlands met voetbal: 'Meer tijd voor gezin'

Desiree van Lunteren zet na dit seizoen een punt achter haar loopbaan. De 29-jarige PSV'er wil meer tijd met haar gezin doorbrengen, zo schrijft ze in een bericht op haar Instagram.

De verdediger uit Almere speelde 84 interlands en won met Oranje in 2017 het Europees kampioenschap in eigen land. Twee jaar later stond ze met de Oranjevrouwen in de finale van het WK. In het najaar van 2019 zwaaide de international op 26-jarige leeftijd plotseling af.

Van Lunteren kon geen motivatie meer opbrengen voor de nationale ploeg. "Het is voor mij mooi geweest zo. Ik zou mezelf, en zeker het team, tekortdoen als ik er niet meer voor honderd procent voor ga", zei ze destijds.

Dertien jaar op hoog niveau

Nu zet ze definitief een punt achter haar carrière "Het was een moeilijke beslissing maar het is genoeg zo. Ik wil meer tijd met mijn gezin gaan doorbrengen en mij gaan richten op een maatschappelijke carrière", schrijft Van Lunteren.

"Dertien jaar heb ik op het allerhoogste niveau mogen spelen. Ik heb bij verschillende mooie clubs gespeeld, mooie prijzen behaald en heel veel hoogtepunten beleefd."