'Russische tennissers dit jaar niet welkom op Wimbledon'

Russische en Belarussische tennissers zijn dit jaar niet welkom op Wimbledon. Dat meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen binnen de spelersvakbonden ATP en WTA. De All England Club onthoudt zich vooralsnog van commentaar. De organisatie van Wimbledon treedt volgende week naar buiten met een officiële verklaring.

De boycot van tennissers uit Rusland en Belarus is een zware aderlating voor het derde Grand Slam van het jaar, dat voor eind juni op de kalender staat. In de mondiale top-30 van de ATP staan vier Russische tennissers, onder wie Daniil Medvedev.

Medvedev naar Rosmalen

Medvedev doet in juni wel mee aan het tennistoernooi van Rosmalen. De Rus is de huidige nummer 2 van de wereld. In februari stond Medvedev zelfs even bovenaan.

Het is de vierde deelname van Medvedev in Rosmalen. Zijn beste prestatie was het halen van de kwartfinale in 2017. De winnaar van de US Open 2021 herstelt momenteel van een hernia-operatie.