Cavalli wint na Amstel Gold Race ook Waalse Pijl

Marta Cavalli heeft de Waalse Pijl gewonnen. De Italiaanse klopte Annemiek van Vleuten in een sprint op de Muur van Hoei. Demi Vollering volgde kort daarachter op de derde plaats. Met haar zege is Cavalli, die eerder deze maand ook al de Amstel Gold Race op haar naam schreef, de opvolger van de gestopte Anna van der Breggen, die in de voorgaande zeven edities de sterkste was in de Waalse Pijl.

'Zwart voor de ogen' Van Vleuten kon leven met haar tweede plaats. "Ik heb alles volgens plan gedaan, maar er was er gewoon eentje sterker. Zij is echt in geweldige vorm. Ik zag in de laatste 200 meter echt zwart voor mijn ogen. Dat heb ik niet vaak."

Van Vleuten: 'Op waarde geklopt door Cavalli' - NOS