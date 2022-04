Sekswerkers krijgen eigen online platform voor hun veiligheid

Sekswerkers hebben sinds vandaag een eigen platform om hun veiligheid te vergroten. Ugly Mugs NL is een gratis online platform waarbij sekswerkers elkaar anoniem kunnen waarschuwen voor gevaarlijke en agressieve klanten, maar ook nieuwe klanten nagaan voordat ze afspreken. Dit moet bijdragen aan hun veiligheid en gezondheid.

Via het platform krijgen sekswerkers ook meldingen als een gevaarlijke klant actief is in de regio. Zo kunnen zij deze klanten mijden. Ook krijgen ze hulp bij het doen van aangifte bij de politie. Zo kan de dader worden opgespoord, gearresteerd en veroordeeld.

Ugly Mugs NL ('Lelijke Koppen') is ontwikkeld door Soa Aids Nederland en Proud, de belangenvereniging voor sekswerkers, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot vandaag waarschuwden sekswerkers elkaar ook wel, maar dan via persoonlijke appjes, niet centraal.

'90 procent voelt zich veiliger'

Volgens Simone Temming van Soa Aids Nederland is het platform hard nodig. "In Nederland wordt sekswerk niet behandeld als elk ander legaal beroep", zegt Temming. "Ook de ingewikkelde en repressieve wetgeving maakt sekswerkers kwetsbaar, waardoor zij nog steeds veel te maken hebben met geweld en stigma's."

Ugly Mugs NL is opgezet naar Engels voorbeeld. Daar is het platform tien jaar geleden opgezet. Het heeft daar 7000 individuele leden en er worden ongeveer drie meldingen per dag gedaan. Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de Engelse leden zich veiliger voelt door het platform en 40 procent is door een melding vanuit het platform een gevaarlijke klant uit de weg gegaan.

"Met veel actieve leden en de vele alerts die worden uitgestuurd, is het platform in Engeland een succes", aldus Temming. "Wij kregen de vraag vanuit sekswerkers in Nederland om het hier ook op te zetten, Nederlandse sekswerkers willen zich ook veilig voelen."