Kabinet wil 230 miljoen steken in 6G en nieuwe chipmachines

De Nederlandse overheid wil met 230 miljoen euro de chipsector laten groeien. Er zijn zes projecten geselecteerd. Het geld gaat onder meer naar de ontwikkeling van radar- en 6g-technologie door NXP, de nog jonge fotonica-industrie (chips die werken via licht in plaats van elektriciteit) en het ontwikkelen van geavanceerde chipmachines door ASML en Nearfield Instruments.

Het is niet gebruikelijk dat er overheidsgeld in de ontwikkeling van nieuwe projecten wordt gestopt. Volgens minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is de stap nodig om het bedrijfsleven concurrerend te houden, om op die manier kennis in Nederland te houden. "Daar hoort, in een wereldwijd concurrerende economie, ook een andere rol van Nederlandse overheid bij."

Europees plan

De steun aan de bedrijven is onderdeel van een Europees plan om de chipindustrie te laten groeien. De Europese Commissie vindt dat de afhankelijkheid van producenten in het buitenland te groot is. Bijna 70 procent van de omzet van de chipsector wordt in Azië verdiend.

Het is de ambitie in het Europese plan om in 2030 zo'n 20 procent van de wereldwijde omzet in Europa te verdienen. Nu is dat zo'n 8 procent.

Met de 'Chips Act' wil de Europese Commissie miljarden euro's vrijmaken voor onder meer investeringen en onderzoek, en nieuwe fabrieken. De Nederlandse overheid heeft nu zes projecten in dat kader ingediend en de Europese Commissie beslist of de plannen goed genoeg zijn.

Extreem innovatief

Wat die projecten precies behelzen, willen de betrokken bedrijven nog niet zeggen. Ze houden er rekening mee dat de plannen onder druk van de Europese Commissie nog moeten worden aangepakt. ASML zegt dat het gaat om een "extreem innovatief en uitdagend project".

Het bedrijf geeft jaarlijks 2,5 tot 3 miljard euro uit aan de ontwikkeling van nieuwe technologie. Toch is het geld van de Nederlandse overheid een welkome aanvulling, zegt de chipmachinemaker: "Het gaat om een project buiten onze normale planning." In dit project wordt samengewerkt met andere bedrijven.

De Nederlandse overheid wil ook 70 miljoen euro steken in de ontwikkeling van clouddiensten. Het is nog niet bekend welke projecten onder die steun vallen.