Vicevoorzitter Samsung opnieuw aangeklaagd in Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse justitie heeft Samsung-vicevoorzitter Lee Jae-yong opnieuw aangeklaagd. Hij wordt verdacht van boekhoudfraude en het overtreden van regels rond een fusie in 2015. Eerder zat Lee al een jaar vast voor zijn rol in een omkoopschandaal.

Lee wordt nu aangeklaagd omdat er in 2015 gesjoemeld zou zijn met aandelenprijzen bij een fusie van twee Samsung-filialen. Een van de bedrijven zou de waarde van het bedrijf opzettelijk hebben verlaagd. Lee kreeg daardoor meer controle over de Samsung-groep en de afdeling Samsung Electronics, dat als kroonjuweel van het bedrijf wordt gezien.

Paarden als geschenk

Lee werd in het verleden al verdacht van omkoping. Hij zou paarden als geschenk aan een vertrouweling van de voormalige president Park Geun-hye hebben gegeven, in ruil voor steun van de Zuid-Koreaanse regering voor de fusie. Voor dat vergrijp zat Lee eerder al een jaar in de gevangenis. Ook zijn vader Lee Kun-hee, voorzitter van Samsung, zat al eens in de cel vanwege corruptie.

Lee is nog niet opgepakt. De aanklagers hadden om een arrestatiebevel gevraagd, maar dat werd door de rechter afgewezen. Die zei wel dat er voldoende bewijs is tegen Lee. Het is nog niet duidelijk welke straf Lee krijgt als hij wordt veroordeeld.