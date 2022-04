'Verdachte kennis bekent moord op Zeeuwse Ichelle van de Velde'

De 45-jarige Sandra H. uit Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen heeft na bijna anderhalf jaar bekend dat ze als enige Ichelle van de Velde om het leven heeft gebracht. Dat meldt Omroep Zeeland. H. heeft daarover afgelopen donderdag een verklaring afgelegd bij de rechter-commissaris, schrijft de regionale omroep.

Het slachtoffer van 29 uit Oostburg kwam in december 2020 om het leven. Lang hield de verdachte vol dat ze alleen betrokken was bij het wegmaken van het lichaam van Ichelle en verder niets te maken had met de dood van de vrouw.

Vandaag dient er in Middelburg een pro-formazitting in de zaak. Uit stukken die zijn toegevoegd aan het dossier zou blijken dat de verdachte nu dus heeft bekend dat ze Ichelle heeft omgebracht.

Vergeefs gezocht

Verschillende keren werd vergeefs naar Ichelle gezocht. In februari 2021 werd de 45-jarige verdachte vrouw aangehouden. Ze was een kennis van Ichelle en had een winkel in dezelfde straat als waar Ichelle haar naaiatelier had. In die winkel van de verdachte werden sporen gevonden van een misdrijf.

Het stoffelijk overschot van Ichelle werd februari vorig jaar gevonden in het kanaal bij het Zeeuwse dorp Retranchement, nadat ze maanden eerder als vermist was opgegeven.

Sandra H. heeft zich tot nu toe nog niet laten zien in de rechtbank. Tot dusver voert haar advocaat het woord. Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak moet H. wel verplicht naar de rechtbank komen. Dat zou nu gepland staan voor het najaar.