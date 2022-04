Houthi's willen stoppen met inzet kindsoldaten in oorlog Jemen

De Houthi-rebellen in Jemen hebben een actieplan ondertekend waarin staat dat ze stoppen met de inzet van kindsoldaten. Tijdens de burgeroorlog in Jemen, die nu al meer dan zeven jaar duurt, zijn volgens cijfers van de Verenigde Naties tot nu toe duizenden kindsoldaten gerekruteerd. In het plan staat dat de Houthi's geen kindsoldaten meer zullen rekruteren, geen kinderen meer doden of verminken en geen scholen of ziekenhuizen meer aanvallen. Een van de topdiplomaten van de Houthi's, Abdul Eluh Hajar, heeft de overeenkomst ondertekend. De Houthi's noemen het "een plan om de kinderen te beschermen". De internationaal erkende regering van het land heeft in de afgelopen jaren vergelijkbare plannen ondertekend, zegt de VN. Van mee vechten tot schoonmaakwerk Maar die partij maakt veel minder gebruik van kindsoldaten, zegt Jemen-deskundige en medewerker van de Vrije Universiteit van Amsterdam Marina de Regt in het NOS Radio 1 Journaal. "Het idee is nu om binnen zes maanden alle kinderen in het leger aan de kant van de Houthi's te identificeren en vrij te laten", zegt ze. "En dan moeten ze weer gerehabiliteerd worden. Ze moeten terug naar school en psychische hulp krijgen." Hoeveel kinderen er precies zijn ingezet in de oorlog is niet duidelijk. De schattingen lopen uiteen van 3000 tot 18.000 sinds het begin van de strijd in 2014. Ze worden op verschillende manieren ingezet, zegt De Regt. "Het zijn vaak jongens tussen de 10 en 15 jaar oud die meevechten in de oorlog. Maar ze kunnen ook werken in de beveiliging bij checkpoints. Of ze ruimen mijnen, maar er zijn er ook die koken en schoonmaken." En in enkele gevallen worden volgens De Regt jongere kinderen ingezet. "Ik las zelfs over kinderen van 7 jaar die gerekruteerd zijn."

Volgens de Verenigde Naties zijn bijna 3500 kindsoldaten ingezet sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Een hooggeplaatste militaire functionaris van de Houthi's zei in 2018 tegen het internationale persbureau AP dat er bij de Houthi's alleen al tot die tijd 18.000 kindsoldaten hebben meegevochten. Meer dan 10.200 kinderen zijn in de oorlog omgekomen of verminkt geraakt, zegt de VN. Het is niet bekend hoeveel kindsoldaten daar tussen zaten.

Onder wat voor omstandigheden ze daar leven, is niet helemaal duidelijk. In augustus verscheen een rapport van de VN, maar dat onderzoek is volgens De Regt onder heel moeilijke omstandigheden gedaan. "Het is er heel onveilig om onderzoek te doen. Maar je kunt je voorstellen dat het heel traumatisch is voor kinderen." Kinderen worden overigens niet altijd gedwongen om mee te vechten. "Ik las dat kinderen zelf bij het leger gaan om de familie te helpen." In Jemen heerst hongersnood, hulpgoederen komen moeilijk het land in en er is geen werk voor de ouders. "Maar kinderen worden ook op straat geronseld. Ze worden geïndoctrineerd op school of geronseld in de moskee. Het is een zeer ernstige zaak." Dat de Houthi-rebellen dit plan nu hebben ondertekend, ziet De Regt als een mogelijk kantelpunt op weg naar vrede. "Er zit nu misschien een klein beetje schot in de zaak", zegt ze. "Dit kan ook goed een element zijn op die weg naar vrede."

In Jemen wordt sinds 2014 gevochten, toen Houthi-rebellen de regering verdreven uit de hoofdstad Sanaa. Een jaar later kreeg de verdreven president steun van een internationale militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië in de strijd tegen de Houthi's. Deze machtige stam uit het noorden van Jemen krijgt steun van Iran. Na jaren van conflict heerst in het land een ernstige humanitaire crisis. 80 procent de dertig miljoen inwoners is afhankelijk van voedselhulp.

Sinds begin begin deze maand is er een staakt-het-vuren tussen de partijen. Dat bestand moet zeker twee maanden gelden. "En volgens mij is dat nog niet geschonden", zegt De Regt. Ook een gezant van de VN zei vorige week dat het op veel plekken wordt nageleefd. Gisteren is een internationaal erkende presidentiële raad geïnstalleerd als opvolger van de teruggetreden president Abd Rabbo Mansour Hadi en zijn vicepresident. Onderhandelen machtspositie De raad gaat het land nu besturen en de vredesbesprekingen met de Houthi's leiden. "De raad is vastbesloten om een einde te maken aan de staatsgreep en de oorlog en eerlijke en permanente vrede tot stand te brengen die de staat en zijn constitutionele instellingen in stand houdt", zegt voorzitter Rashad al-Alimi van de raad. De Houthi's hebben volgens persbureau AP nog niet gereageerd op het installeren van de raad. "Maar dit biedt wel ruimte om te onderhandelen over de eigen machtspositie", zegt De Regt. "Ze zullen proberen om meer aanspraak te maken op delen van Jemen." Correspondent Daisy Mohr bezocht eind vorig jaar Jemen. Een verslag van een allesverwoestende oorlog: