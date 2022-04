DSM verkoopt vezeldivisie voor 1,4 miljard euro

DSM verkoopt het bedrijfsonderdeel dat beschermende materialen maakt. Voor 1,4 miljard euro koopt het Amerikaanse Avient de tak die grotendeels bestaat uit het maken van Dyneema, volgens DSM de sterkste vezel ter wereld. Die vezels worden verwerkt in touwen, werk- en sportkleding en visnetten. De afdeling was goed voor 335 miljoen van de jaarlijkse netto-omzet van DSM.

Vorig jaar liet het bedrijf al weten dat het zich zou gaan splitsen om zich volledig te kunnen richten op gezondheid, voeding en biowetenschap.

DSM begon ooit als mijnbouwbedrijf - DSM stond voor De Nederlandse Staatsmijnen - en richtte zich later op chemie. De beslissing om te splitsen, is volgens de twee hoogste bestuurders van DSM ingegeven door de klimaatverandering. "Door ons volledig te richten op onze gezondheid, voeding en biowetenschap kunnen we wendbaarder en met meer impact opereren", zeiden de co-ceo's toentertijd.

De omzet van DSM groeide vorig jaar met 14 procent naar 9,2 miljard euro. Onderaan de streep, inclusief de opbrengsten van de verkoop van bedrijfsonderdelen, was de winst over 2021 1,6 miljard euro. Het bedrijf verwacht zijn prijzen voor de voedingsingrediënten die het produceert mede door de hoge energieprijzen te gaan verhogen.