AZ speelt met aantrekken De Wit in op naderend vertrek aanvoerder Wijndal

AZ heeft linkervleugelverdediger Mees de Wit vastgelegd. De 24-jarige Amsterdammer komt na dit seizoen over van PEC Zwolle, dat hem vorig jaar transfervrij had overgenomen van Sporting Lissabon. Met de komst van De Wit spelen de Alkmaarders in het vertrek van aanvoerder en Oranje-international Owen Wijndal, voor wie de nodige belangstelling is. De Wit kende tot nu toe een opmerkelijke carrière. Als tiener had hij vier seizoenen geleden een bescheiden bijdrage aan de titel van Jong Ajax in de eerste divisie, waarna hij zijn geluk ging beproeven in de lagere regionen van het Spaanse en Portugese profvoetbal.

Mees de Wit in actie tegen FC Groningen - ANP

"Hij is ooit begonnen als linksbuiten en gedurende zijn carrière een paar plekjes naar achteren gegaan. Het afgelopen seizoen heeft hij bij PEC Zwolle de meeste wedstrijden als linkback gespeeld. Ik denk dat de positie van linkervleugelverdediger zijn beste positie is", laat technisch directeur Max Huiberts via de officiële kanalen van AZ weten. De Wit maakte in oktober uitgerekend in Alkmaar zijn eerste twee eredivisiegoals. Namens PEC Zwolle is Mees de Wit dit seizoen tweemaal trefzeker op bezoek bij AZ:

Bekijk de samenvatting van AZ - PEC Zwolle - NOS