FC Volendam kan vrijdag promotie naar eredivisie afdwingen na puntenverlies ADO

De kans dat FC Volendam terugkeert in de eredivisie is levensgroot. Door het puntenverlies van ADO Den Haag dinsdagavond tegen Jong PSV (2-2) kan de ploeg van Wim Jonk vrijdag op bezoek bij FC Den Bosch promotie definitief veilig stellen.

De Volendammers speelde in 2009 voor het laatst in de eredivisie. Bij winst op Den Bosch is het zeker van de tweede plaats in de eerste divisie, die recht geeft op promotie. Eerder werd al duidelijk dat koploper FC Emmen na een jaar afwezigheid terugkeert in de eredivisie.

Verheydt redt ADO

ADO Den Haag zal zich nu op de play-offs om promotie/degradatie moeten richten. Tegen Jong PSV kwamen de Hagenezen twee keer op achterstand en tot twee keer toe trok spits Thomas Verheydt de stand gelijk: 2-2.

Het duel werd op 11 maart na 25 minuten gestaakt vanwege een stroomstoring. Even leek het erop dat de wedstrijd weer niet kon doorgaan vanwege stroomproblemen. Eén van de vier lichtmasten in het stadion viel tijdens de warming-up uit.

Kort voor de aftrap floepten de lichten toch weer aan, waardoor de wedstrijd met enkele minuten vertraging kon worden hervat bij een voorsprong van 1-0 voor Jong PSV.