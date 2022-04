Rangnick maakt zich zorgen: 'Liverpool ligt zes jaar voor op Manchester United'

Trainer Ralf Rangnick maakt zich flinke zorgen over de huidige staat van Manchester United. Hij verloor maandagavond in de Premier League kansloos met 4-0 van Liverpool. "Het is beschamend en teleurstellend, misschien zelfs wel vernederend. We moeten accepteren dat zij zes jaar voor liggen op ons...", zei de Duitse interim-trainer, die vermoedelijk na dit seizoen wordt opgevolgd door Erik ten Hag.

Liverpool won eerder dit seizoen ook al op Old Trafford met 5-0 van Manchester United. Nog nooit moest Manchester United in een seizoen zoveel goals incasseren tegen een tegenstander. "Er zal bij deze club iets moeten gebeuren, dat is duidelijk. En dat zal ook gebeuren. Alleen daar hebben we in de resterende wedstrijden dit seizoen natuurlijk niets aan."