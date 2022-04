Voor het eerst in ruim 20 jaar krimp bij groeibriljant Just Eat-Takeaway

De Nederlandse maaltijdbezorger Just Eat-Takeaway, het moederbedrijf achter Thuisbezorgd, was jarenlang gewend aan een groei van 10, 20 of soms wel 50 procent, maar die tijden zijn voorbij. Voor het eerst sinds de oprichting in 2000 daalde het aantal bestellingen.

Wereldwijd verwerkte het bedrijf 3 miljoen bestellingen minder dan een jaar geleden en bijna 10 miljoen minder dan in het laatste kwartaal van 2021. Tijdens de coronacrisis had het bedrijf het juist extra druk, omdat restaurants tijdelijk dicht moesten. Veel restaurants gingen daarom over op het bezorgen van maaltijden.

De krimp van dit jaar is een verrassing voor analisten. Die hadden juist op een groei van de bestellingen gerekend. Vooral in Amerika daalde het aantal bestellingen. Dat is opvallend, omdat Just Eat-Takeaway in 2021 een miljardenovername in de Verenigde Staten deed. Die overname van het bedrijf Grubhub moest voor extra groei zorgen. Het bedrijf zegt nu verkoop van Grubhub te overwegen.

Gisteravond maakte een ander concern dat jarenlang groeide, streamingdienst Netflix, bekend dat voor het eerst in 10 jaar het aantal klanten is gedaald.

Vizier op winst

De maaltijdbezorger zegt dat het lastig wordt om in de komende maanden weer te groeien. Het bedrijf wil zich dit jaar ook richten op het verhogen van de winst per bestelling.

Just Eat-Takeaway start vandaag een proef met supermarkt Albert Heijn voor het bezorgen van boodschappen. Ook voor supermarkt Spar gaat het bedrijf boodschappen rondbrengen.