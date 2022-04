Duizenden met ongeldig rijbewijs op de weg

Dat zijn bijvoorbeeld mensen die gepakt zijn voor rijden onder invloed van drank of drugs of mensen die vanwege dementie niet meer in staat geacht worden veilig een auto te besturen.

Ook andere verkeersdelicten nemen toe, zoals rijden tijdens een rijverbod of rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd. Later vandaag spreekt de Tweede Kamer met minister Harbers van Verkeer en minister Yesilgöz van Justitie over verkeersveiligheid.