Jongvolwassenen afgelopen jaar minder gelukkig dan voor coronacrisis

De overgrote meerderheid van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn, maar het percentage is sinds 2019 wel afgenomen van 88,9 naar 86,4 procent. Dat blijkt uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn van het CBS.

In alle leeftijdsgroepen is een daling waar te nemen, maar die is het sterkst bij jongvolwassenen (18 tot en met 25). Bovendien is die leeftijdsgroep nu relatief gezien het minst gelukkig. In 1997 waren 18- tot en met 25-jarigen juist nog het gelukkigst.

Waarschijnlijk hangt de daling samen met de coronamaatregelen die golden van maart 2020 tot dit voorjaar. Uit andere onderzoeken blijkt dat met name jongvolwassenen last hadden van maatregelen die het sociale leven sterk beperkten. In 2019, voor corona, gaf 87,5 procent van de jongvolwassenen aan zich gelukkig te voelen, vorig jaar was dat gedaald tot 80,9 procent.

Nederlanders scoren internationaal hoog

65- tot 75-jarigen waren de gelukkigste groep. Negen op de tien gaf zichzelf een 7 of hoger op de vraag van het CBS hoe gelukkig ze zich voelden. Bij een cijfer boven de 7 wordt iemand als gelukkig beschouwd, een 4 of lager betekent ongelukkig en een 5 of 6 is niet gelukkig en niet ongelukkig.

Internationaal gezien behoren Nederlanders overigens tot de meest gelukkige bevolkingsgroepen. In het meest recente World Happiness Report van afgelopen maart, een lijst die de Verenigde Naties jaarlijks publiceren, stond Nederland op plek vijf achter Finland, Denemarken, IJsland en Zwitserland.