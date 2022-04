Danjuma met twee goals belangrijk tegen Valencia, Cillessen maakt rentree

Arnaut Danjuma heeft Villarreal in de Spaanse voetbalcompetitie een overwinning bezorgd tegen Valencia (2-0). De aanvaller van het Nederlands elftal maakte beide doelpunten in het duel, waar keeper Jasper Cillessen voor het eerst sinds 19 januari weer onder de lat stond. Cillessen keerde na een kuitoperatie terug in de ploeg.

In de tiende minuut opende Danjuma de score uit een strafschop. Enkele minuten later passeerde hij Cillessen opnieuw. De 25-jarige aanvaller voerde zijn totaal dit seizoen in La Liga op naar tien doelpunten.

Die tien goals wist hij binnen 23 duels te maken en daarmee kwam hij een mooi rijtje: slechts vijf spelers van Villarreal hadden minder duels nodig om tot dat doelpuntenaantal te komen.