Fulham keert na jaar afwezigheid weer terug in Premier League

Fulham keert na één seizoen afwezigheid weer terug in de Premier League. De ploeg uit Londen verzekerde zich met een 3-0 thuiszege op Preston North End van een plaats bij de eerste twee in het Championship.

Ook ligt de ploeg nog op koers voor het kampioenschap. Met nog vier wedstrijden te spelen, hebben de Londenaren negen punten voorsprong op nummer twee Bournemouth, dat nog wel een wedstrijd meer te spelen heeft.

De Servische topscorer Mitrovic nam dinsdagavond op Craven Cottage twee treffers voor zijn rekening en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 40 doelpunten.

Nederlanders onder contract

Bij Fulham staan de Nederlandse verdedigers Terence Kongolo en Kenny Tete onder contract. Oud-Feyenoorder Kongolo krijgt dit seizoen geen speeltijd, ex-Ajacied Tete deed zestien wedstrijden mee. De rechtsback ontbrak tegen Preston North End in de selectie.

Zowel in 2018 als in 2020 promoveerde Fulham naar de Premier League om een jaar later weer af te dalen naar het tweede niveau.