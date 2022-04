Ook de DFB-Pokal biedt worstelend HSV geen troost: Freiburg naar bekerfinale

Teleurstelling bij HSV na de 0-1 van Freiburg - AFP

Steeds dieper is HSV weggezakt in het drijfzand van de Tweede Bundesliga. Al vier jaar worstelt de Bundesliga-dino van weleer, de club die voor 2018 nooit degradeerde, op het tweede niveau in Duitsland. Na de pijnlijke degradatie in het seizoen 2017/2018 leek bij HSV het dieptepunt wel bereikt, maar ook op het tweede plan keerde de rust nooit helemaal terug. Ieder seizoen greep de club net naast promotie. De huidige coach Tim Walter is de zesde trainer sinds HSV uit de Bundesliga verdween.

Na de degradatie in 2018 staken HSV-supporters massaal zwarte rookbommen af - Pro Shots

Ook dit seizoen is het bij HSV grotendeels kommer en kwel. De ploeg bezet de zesde plaats in de competitie, terwijl het eind februari nog bovenaan stond. HSV moet aartsrivaal Sankt Pauli boven zich dulden. De stadsgenoot staat momenteel vierde, een plek die recht geeft op een play-off voor promotie. Wrang is ook dat Schalke 04 wel meteen na degradatie lijkt te gaan promoveren. De Tweede Bundesliga is voor HSV een lange en eenzame lijdensweg gebleken. Ook niet naar Berlijn Al die misère was even vergeten, toen dinsdagavond werd afgetrapt tegen Bundesliga-subtopper SC Freiburg. Het Volkparkstadion was voor de eerste keer in twee jaar uitverkocht. De 57.000 aanwezige supporters smachtten naar een succesje: naar een trip naar Berlijn, waar op 21 mei de Pokal-finale wordt gespeeld.

HSV-supporters in het uitverkochte Volkparkstadion - Pro Shots

Het jeugdige elftal van HSV ging dan ook vol enthousiasme van start, maar kreeg al na tien minuten een goal tegen. De Freiburgers, met Mark Flekken op doel, bleken daarna sterker, slimmer en technischer dan de thuisploeg. Teleurstelling Na een half uur spelen stond het 0-3. De vrolijke hunkering in het Volkparkstadion was alweer veranderd in teleurstelling. In de tweede helft zette HSV alles op alles om de spanning een beetje terug te brengen, maar het zat er simpelweg niet in. Op het middenveld van de Hamburgers kon ook Nederlander Ludovit Reis geen rust brengen.

Freiburg viert het behalen van de eerste Pokal-finale in de clubgeschiedenis - Pro Shots