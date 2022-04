Politie houdt 54-jarige man aan in 26 jaar oude moordzaak

De politie heeft een verdachte aangehouden in een 26 jaar oude moordzaak. Het gaat om een 54-jarige man uit Amersfoort die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de toen 26-jarige Mike Duif. Duif werd in 1996 doodgeschoten.

De verdachte was eind jaren 90 al bij de politie in beeld, maar werd toen niet vervolgd bij gebrek aan bewijs. Door informatie van een nieuwe getuige kwam de politie recent opnieuw bij de Amersfoorter uit.

In het programma Opsporing Verzocht werd vanavond aandacht besteed aan de moord op Duif. Het slachtoffer werd destijds dood in zijn woning aangetroffen.

In huis gevonden

Duif werd in februari 1996 omgebracht na een uitgaansavond met vrienden in Hilversum. Na het uitgaan bracht hij een bezoek aan het Utrechtse Zandpad, destijds een prostitutiegebied. Hij zei coke te willen gaan halen.

Daarna keerde Duif terug naar huis, in Amersfoort. Een huisgenoot zag hem 's ochtends in bed liggen. 's Avonds trof deze huisgenoot het levenloze lichaam van Duif in een plas bloed in de keuken aan. De woning was volgens de politie overhoop gehaald.

In 2019 heropende de politie het onderzoek naar de dood van Duif. De politie loofde toen een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. Die beloning staat nog steeds. De recherche hoopt op die manier in contact te komen met andere getuigen.

Opsporing Verzocht besteedde vanavond aandacht aan de zaak: