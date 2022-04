Amsterdam, Oss en Nijmegen schieten overvolle asielopvang Ter Apel te hulp

In Amsterdam, Oss en Nijmegen worden vanaf vanavond asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. De tenten bij aanmeldcentrum Ter Apel die de afgelopen weken overvol waren, worden morgen afgebroken. Maar voor zo'n 300 asielzoekers had het COA tot vanmiddag nog geen nieuwe plek gevonden. Vanaf vrijdag zocht het COA met man en macht naar een oplossing, die tot vanavond niet werd gevonden.

Inmiddels hebben Amsterdam, Oss en Nijmegen zich gemeld voor de opvang van asielzoekers. "Iedereen heeft de afgelopen dagen en weken kunnen zien dat de nood in Ter Apel meer dan hoog is", stelt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. "Ik beschouw het als onze plicht om bij te dragen aan een oplossing hiervoor."

De burgemeester gaat bij Omroep Gelderland nog niet concreet in op de toekomst. "We blijven uiteraard in gesprek met het COA over vervolgstappen." De honderd asielzoekers worden opgevangen in de Jan Massinkhal, aan de rand van het Goffertpark.

Ook Amsterdam vangt vanavond nog 180 mensen uit Ter Apel op. "Er is door het COA de hele dag gebeld om plekken te vinden. De nood is hoog, als ze geen locaties zouden vinden kwamen er mensen op straat te staan", laat een woordvoerder weten. De asielzoekers worden opgevangen in een hotel aan de De Boelelaan in Amsterdam-Zuid, waar ook Oekraïners worden opgevangen. "Het is in ieder geval voor de komende dagen."

In Oss worden volgens het COA tachtig mensen opgevangen. Het gaat in alle gevallen om asielzoekers die terecht kwamen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, en dus niet om Oekraïners.