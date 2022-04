Johnson biedt excuses aan in Lagerhuis om partygate, oppositie wil onderzoek

Johnson is niet de enige binnen de regering die een boete heeft gekregen voor het overtreden van de coronaregels. In maart werden twintig boetes uitgeschreven, vorige week volgden er nog eens dertig. Ook minister van Financiën Rishi Sunak kreeg een boete, net als Johnsons echtgenote Carrie.

Aankomende donderdag debatteert en stemt het Lagerhuis op initiatief van Labour over een verder onderzoek. Dat moet uitwijzen of Johnson bewust het parlement heeft misleid, toen hij verklaarde zich aan de coronaregels gehouden te hebben. Omdat de Conservatieven in het Lagerhuis een meerderheid hebben, is het maar de vraag of het voorstel het haalt.

In het Lagerhuis erkende Johnson vandaag dat zijn aandeel in partygate tot veel "woede en gekwetste gevoelens" heeft geleid onder de bevolking, die zich in juni 2020 aan strenge coronamaatregelen moest houden.

De Britse premier kreeg afgelopen week een boete van 50 pond opgelegd omdat hij in de ambtswoning een feestje ter gelegenheid van zijn verjaardag had bijgewoond. Dat had zijn staf als verrassing voor hem georganiseerd. Hij werd daarmee de eerste premier in de geschiedenis van het land van wie bekend is dat hij tijdens zijn ambtstermijn de wet heeft overtreden.

In het Britse Lagerhuis heeft premier Johnson opnieuw excuses aangeboden voor zijn betrokkenheid bij 'partygate'. Afgelopen week kreeg de premier een boete voor het verjaardagsfeestje dat hij twee jaar geleden bijwoonde, terwijl er strenge lockdownregels golden. Johnsons optreden in het Lagerhuis was het eerste sinds hij de boete kreeg, en de oppositie stak zijn afkeuring over de handelwijze van de regeringsleider niet onder stoelen of banken.

NOS-correspondent Fleur Launspach:

Donderdag zal er in het Lagerhuis worden gedebatteerd over de vraag of premier Boris Johnson naar een onderzoekscommissie moet worden verwezen. Daarbij gaat het specifiek over de vraag: heeft Johnson bewust tegen parlement gelogen over de lockdownborrels?

En dat is een lastige vraag, want hier volgt het spel met woorden: hoe weten we dat Johnson 'willens en wetens' tegen parlement heeft gelogen? Zo ja, dan is dat een schending van de ministeriële code en zou dat reden tot aftreden zijn. Maar de devil is in the detail: wist hij dat hij de wet brak?

En daar valt over te twisten; zo hoorden we vandaag ministers ter verdediging zeggen: "Johnson liep een kamer binnen waarin werd geborreld, maar dat waren dezelfde mensen waarmee hij eerder die dag ook in een vergadering zat. Hoe kon hij weten dat het een borrel was en geen vergadering?" En een ander parlementslid: "Het is niet alsof hij bewust naar een rave in Ibiza ging."