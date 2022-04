OM eist vier jaar cel voor mislukte kunstroof in Zaans Museum

De Amsterdammer meldde zich ruim een maand later bij de politie . De officier gelooft er niets van dat hij dat deed uit wroeging, omdat er een wapen was gebruikt. Volgens de aanklager heeft de man zich eerst schuilgehouden en werd het hem op zeker moment "te heet onder de voeten"; hij stond internationaal gesignaleerd.

De Amsterdammer ging volgens het OM vermomd het museum in Zaandam binnen. Daar trok hij het schilderij van de muur. Op de parkeerplaats werd hij opgewacht door een tweede man met een vluchtscooter. Medewerkers en museumbezoekers wisten te voorkomen dat het tweetal er met het schilderij vandoor ging, waarna de bestuurder van de scooter enkele schoten loste om de omstanders af te schrikken. Beide verdachten konden na de verijdelde diefstal op de scooter vluchten. Die scooter werd later die ochtend teruggevonden.

Het OM eist vier jaar cel tegen een 49-jarige man uit Amsterdam voor de mislukte kunstroof in het Zaans Museum, vorig jaar augustus. Op klaarlichte dag probeerde hij met een handlanger het werk De Voorzaan en de Westerhem van de wereldberoemde Franse impressionist Claude Monet te stelen. Het schilderij uit 1871 is ongeveer 1,5 miljoen euro waard.

'Ook de samenleving benadeeld'

De officier van justitie wijst erop dat de Amsterdammer alleen aan zichzelf heeft gedacht toen hij het schilderij probeerde te stelen: "De verdachte heeft slechts oog gehad voor zijn eigen geldelijk gewin. Door zijn toedoen is het schilderij bovendien beschadigd. Voor het Zaans Museum behoort het schilderij tot de kerncollectie en het werk is daarom van groot commercieel belang. Ondanks restauratie hangt het nog niet op z'n plek. Verdachte heeft door zijn handelen niet alleen het museum maar ook de samenleving benadeeld, omdat nu niemand van het kunstwerk kan genieten."

Volgens NH Nieuws vertelde de Amsterdammer vandaag in de rechtszaal een 'spectaculair' verhaal: hij kwam naar eigen zeggen door corona in de problemen toen hij zijn werk in de festivalbranche verloor. Hij ging handelen in drugs en voelde zich bedreigd door criminelen die hem dwongen de roof te plegen.

Het OM moet nog beslissen of een in januari aangehouden medeverdachte wordt vervolgd. Deze uit Purmerend afkomstige man werd na verhoor weer vrijgelaten.