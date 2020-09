Etappe 4: aankomst op berg waar Rooks in 1989 de klimtijdrit won

Al in de vierde etappe van deze Tour de France staat er een finish bergop gepland. De rit start in Sisteron, de finishplaats van maandag. De streep is 157 kilometer verderop getrokken op de Orcières-Merlettes, een berg van de eerste categorie.

De vierde Touretappe is vanaf 14.30 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.45 uur verwacht.

Orcières-Merlettes is vier keer eerder finishplaats geweest in de Tour de France. De laatste winnaar was Steven Rooks. In 1989 won hij er een klimtijdrit, voor de Spanjaarden Marino Lejarreta en Miguel Indurain.

Dat Rooks de tijdrit zou winnen, was een paar dagen daarvoor nog ondenkbaar. In de overgangsrit van Toulouse naar Montpellier raakte hij betrokken bij een valpartij. "Ik had de dagen erna veel last van mijn heup", aldus Rooks.

"En dus heb ik gebeld met Co Maas, een osteopaat uit Hippolytushoef, die mij eerder geholpen had. Maas is toen in het vliegtuig naar Frankrijk gestapt. Dat was mijn redding. Hij heeft de boel rechtgezet en een dag later won ik de klimtijdrit."

In 1971 leek Luis Ocaña in de rit naar Orcières de basis voor een Tourzege te leggen, door liefst negen minuten te pakken op Eddy Merckx. Een val in de Pyreneeën vier dagen later gooide echter roet in het eten. De Spanjaard moest opgeven en de eindoverwinning ging alsnog naar Merckx.

Bekijk hier een video waarin Herman van der Zandt de overwinning van Ocaña in 1971 onder de loep neemt: