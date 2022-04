Sparta houdt stand in resterende 374 seconden en boekt belangrijke zege op Vitesse

Sparta heeft dinsdag bijna 250 kilometer gereden om iets meer dan zes minuten te voetballen. Gelukkig voor de Rotterdammers was het niet voor niets. Sparta behield de 1-0 voorsprong tegen Vitesse in een leeg Gelredome en boekte zo een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie.

Het eredivisieduel tussen Vitesse en Sparta werd op 4 maart gestaakt nadat keeper Maduka Okoye de bal ging halen en daarbij werd geraakt door een gegooide beker vanuit het publiek. Na een reeks van incidenten, met onder meer een supporter en vuurwerk op het veld, staakte scheidsrechter Rob Dieperink het duel.

Diezelfde Okoye bracht vanavond het duel, met 6 minuut en 14 seconden op de klok, weer op gang. Zoals verwacht zette Vitesse druk en hield Sparta vooral tegen. Maar in de korte tijd wist Vitesse geen kansen meer te creëren en kon Sparta de overwinning makkelijk over de streep trekken.

Restricties

De KNVB had vooraf een aantal restricties opgesteld. Beide clubs moesten de wedstrijd, waar mogelijk, in dezelfde formatie hervatten. Aantoonbaar geblesseerden mochten worden vervangen, gewisselde en geschorste spelers konden niet meer worden ingebracht.