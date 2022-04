Klachten over Floriade, maar organisatie spreekt van succesvolle start

Bezoekers van de Floriade zijn niet onverdeeld enthousiast over de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere. De groene openluchtexpositie, met het thema 'Growing Green Cities', werd woensdag geopend, maar krijgt veel negatieve recensies op onder meer Tripadvisor en Google. De organisatie zegt alle feedback serieus te nemen, maar kijkt desondanks terug op een succesvol openingsweekend. In de online recensies is de teneur dat veel nog niet af is en dat daarom niet kan worden gerechtvaardigd dat bezoekers de volledige entreeprijs moeten betalen. De bezoekers spreken onder meer van een "bouwput" met "droge plantjes" waar mensen "niet te veel" van moeten verwachten. Omroep Flevoland schrijft dat ook internationale bezoekers hun beklag doen. Tickets "Het is verschrikkelijk. Er is bijna niets te zien", zegt een recensent op Google, die vindt dat de ticketprijzen omlaag moeten. "Ga hier niet heen", adviseert een ander. "Het is de ticketprijs niet waard. Mijn familie en vrienden zijn erg teleurgesteld. Hoop dat het over een paar maanden verbeterd is." Volwassenen betalen aan de kassa nu 35 euro voor een Floriadekaartje, inclusief een ritje met de kabelbaan. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is dat 23 euro. Wie online kaartjes koopt, is een paar euro goedkoper uit. Op deze foto's, die vrijdag zijn gemaakt, is te zien dat de werkzaamheden toen nog niet helemaal waren afgerond:

Overigens zijn er ook bezoekers die iets milder zijn in hun oordeel. "Er moet zeker nog veel gebeuren, maar het zal steeds mooier worden", zegt bijvoorbeeld iemand op Tripadvisor. "Ook nu al, wat een relaxte omgeving met voor ieder wat wils." Anderen prijzen de "vele interessante paviljoens en vele schitterende bloemperken" en het "veelzijdige aanbod en de innovaties op tuinbouwgebied".

Goede eerste indruk van @FloriadeExpo 2022 🌸 Mooie combi met rondje fietsen. We komen zeker nog een paar keer terug ☀️#floriade #almere pic.twitter.com/HUgycqh9sD — René Uiterwijk (@RUiterwijk1971) April 18, 2022

Omdat het groeiseizoen pas is begonnen, kun je niet verwachten dat alle beplanting en bomen nu al volop in bloei zijn, vindt een bezoeker. "Maar er is nu al zo veel moois te zien. Dat er nog een paar gebouwtjes niet klaar zijn, is geen enkel probleem, want het is toch onmogelijk om alles te zien." Puntjes op de i De organisatie van de Floriade zegt in een reactie alle feedback serieus te nemen. "Bij ieder evenement zullen er zaken nog niet 100 procent gereed zijn", zegt een woordvoerder. "Neemt niet weg dat we achter de schermen keihard werken om ook de allerlaatste puntjes op de i te zetten." Landenpaviljoens die vertraging hebben opgelopen, zoals dat van Suriname, worden binnen twee weken afgemaakt. Het zogeheten arboretum, met duizenden bomen en planten van Nederlandse kwekers, is volgens de Floriadewoordvoerder inmiddels helemaal klaar. "Nu zijn we afhankelijk van de natuur om het over te nemen voor verdere groei. Het is een droge tijd, dus er wordt extra gesproeid om het aanwezige groen goed te onderhouden."

Niet alleen planten Uiteindelijk moeten er duizenden bloemen en bomen te zien zijn op het terrein van de Floriade, waar na de tentoonstelling een groene woonwijk zal verrijzen. Maar in Almere draait het ook om innovatieve tuinbouw en groene uitvindingen. Zo zijn er zonnedakpannen te zien, een brug van vlas en een gerobotiseerd vertical farm.