In Egypte blijven vrouwelijke influencers vogelvrij, ook na lagere straf TikTok-ster

In Egypte is de populaire TikTok-ster Haneen Hossam tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens de rechtbank heeft ze zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Eerder werd ze al veroordeeld omdat haar populaire dansfilmpjes in strijd zouden zijn met de Egyptische gezinswaarden. De 20-jarige studente heeft bijna een miljoen volgers op TikTok.

Hossam deed in 2020 een oproep op Instagram. Ze wilde in de coronatijd jonge vrouwen helpen om wat bij te verdienen door mee te doen met livestreams. Ze mochten daarbij geen uitdagende kleding dragen. Maar volgens de Egyptische justitie zou ze desondanks jonge meisjes hebben aangezet tot "losbandigheid en prostitutie".

Zeer verontrustend

In eerste instantie kreeg ze tien jaar gevangenisstraf. Dat is nu na een nieuw proces omgezet naar drie jaar. Haar advocaat spreekt van een overwinning, want met de nieuwe strafmaat zou Haneen Hossam volgens het Egyptische rechtssysteem mogelijk deze zomer al kunnen vrijkomen. Ze zou de nieuwe straf "als vrijspraak kunnen beschouwen", zegt advocaat Hussein al-Baqar.

Niet de enige

Maar volgens mensenrechtenactivisten is met deze strafverlaging in één specifieke zaak niets veranderd in Egypte. De in Amerika gevestigde advocaat Mai El-Sadany reageert op Twitter:

"Dit betekent dat de Egyptische justitie strafbaar stelt wat influencers in de hele wereld elke dag doen, als ze anderen uitnodigen om mee te werken en geld te verdienen op TikTok. Dat de Egyptische staat een veroordeling wegens mensenhandel gebruikt om controle uit te oefenen op de meningsvrijheid en sociale mobiliteit van jonge vrouwen is zeer verontrustend."

Haneen Hossam is niet de enige Egyptische internetberoemdheid die in de gevangenis zit. De afgelopen twee jaar zijn minstens elf vrouwelijke influencers opgepakt wegens 'aantasting van de goede zeden'. Zo werd in juni 2020 Mawada al-Adham veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, ook wegens mensenhandel en aanzetten tot losbandigheid.

Mannelijke YouTubers

Er is online ook veel steun voor deze straffen. Populaire mannelijke YouTubers moedigen het zelfs aan. Vloggers met honderdduizenden volgers exposen vrouwen en meisjes, terwijl ze weten dat die daardoor in de gevangenis kunnen komen, schrijft het Amerikaanse magazine Newsweek.

Zo zei YouTuber Mahmoud Eldeeb dat vrouwelijke socialemediasterren "het verdienen om verkracht te worden". Hij heeft intussen minstens vijf video's verwijderd. Een andere vlogger, Mo Selva, becommentarieert de lichamen van tienermeisjes op TikTok. "Ik wil shockeren zodat deze blootfoto's de autoriteiten bereiken en deze meisjes gevangen worden gezet", zegt hij in een van zijn video's.