Grote werkgevers moeten personeel milieuvriendelijker laten reizen

Het kabinet wil dat werkgevers met meer dan honderd werknemers hun personeel zuiniger laten reizen, bijvoorbeeld door meer de fiets te pakken of gebruik te maken van elektrisch vervoer. Die verplichting moet vanaf 2025 leiden tot een forse CO2-besparing. De Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen.

Komend jaar moeten de werkgevers al verplicht gegevens aanleveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers. Als daaruit blijkt dat de bedrijven al goed op koers liggen, hoeven ze niets extra te doen. Als de afname tegenvalt, moeten ze extra maatregelen nemen om de uitstoot te verlagen.

Op die manier wil het kabinet in vijf jaar tijd 1 megaton CO2 besparen. Dat staat gelijk aan ruim 5 miljoen vliegreizen naar Barcelona. Of een maand uitstoot van Tata Steel IJmuiden, het bedrijf met de hoogste uitstoot van Nederland.

Thuiswerken of met de fiets naar werk

Het kabinet zegt dat de CO2-winst nodig is om de klimaatdoelen te halen. "Deze regeling is bedoeld om dat te stimuleren", zegt staatssecretaris Heijnen. "Thuiswerken, met het OV of de fiets naar je werk of met een elektrische auto of elektrische scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken."

De regels gaan gelden voor zo'n achtduizend organisaties. In totaal werkt daar ruim 60 procent van alle werknemers.

VNO-NCW staat achter het plan. De werkgeversorganisatie hoopt wel dat de kilometerregistratie van de overheid aansluit bij de administratie die bedrijven nu al hebben. Daarnaast wil VNO-NCW dat de privacy van werknemers wordt gegarandeerd.

Begin deze maand waarschuwde het VN-klimaatpanel dat de groei van de CO2-uitstoot nooit eerder zo groot was als in het afgelopen decennium. Het maande overheden tot snellere en grootschaligere plannen.