Net 20 duels voor Groningen, maar Brugge betaalt miljoenen voor talent Meijer

Verdediger Bjorn Meijer maakt na dit seizoen de overstap van FC Groningen naar de Club Brugge. De Belgische topclub betaalt zo'n zes miljoen euro voor de nog maar negentienjarige linksback.

Daarmee is Meijer, die een contract tekent tot 2026, een van de duurste verkopen in de historie van FC Groningen. Alleen de transfers van Marcus Berg (10 miljoen), Ritsu Doan (7.5 miljoen), Luis Suárez (7.5 miljoen) en Tim Matavz (7 miljoen) leverden meer op.

Nog geen 20 competitieduels

Dat is op zijn minst opvallend te noemen. Meijer brak dit seizoen pas door bij de Groningers en speelde in totaal 22 officiële duels. Daarin was hij goed voor een doelpunt en drie assists.

"Dit is wat ik heel graag wilde. Het voelt voor mij op dit moment als een kans uit duizenden, hetgeen ik een half jaar geleden nooit had kunnen bedenken", zegt het kind van de club over zijn droomtransfer.

Bij Club Brugge wordt Meijer alweer de vijfde Nederlander. Naast trainer Alfred Schreuder staan ook Bas Dost, Noa Lang en Ruud Vormer onder contract bij de huidige nummer twee van de Belgische competitie.