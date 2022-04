Crematorium verplaatst bijeenkomsten na brand aan gevel

Een brand heeft vanmorgen veel schade veroorzaakt aan de gevel van een uitvaartcentrum in Hilversum. Een aantal herdenkingsbijeenkomsten op begraafplaats Zuiderhof wordt nu verplaatst. De crematies kunnen wel gewoon doorgaan.

De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door medewerkers van de groenvoorziening, zegt Anita van Loon van Uitvaartstichting Hilversum bij NH Nieuws. "Ze waren onkruid aan het wegbranden. Toen zijn er waarschijnlijk droge bladeren gaan smeulen en dat heeft de brand veroorzaakt."

Andere locatie

Op het moment van de brand was er geen uitvaart bezig. Een crematie die voor vanmiddag gepland stond is verplaatst naar een andere locatie in Hilversum.

De uitvaartstichting hoopt zo snel mogelijk weer bijeenkomsten te houden in het gebouw: "Alles wordt meteen in gang gezet en er wordt binnen schoongemaakt. Hoe snel de gevel gerepareerd wordt, is nog afwachten. We houden daarom voor volgende week nog een slag om de arm. De kans bestaat dat we ook dan uitvaarten moeten verplaatsen naar een van onze andere locaties."