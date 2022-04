Flink gewijzigde judoselectie voor EK: 'Houdbaarheid op, na lange olympische cyclus'

Volgens Gijs Ronnes, de nieuwe directeur topsport van de judobond, is het toeval dat er nu veel nieuwe judoka's in de selectie zitten. "Misschien heeft het ermee te maken dat de vorige olympische cyclus vijf jaar geduurd heeft. Voor sommigen is dat te lang geweest en dan is de houdbaarheid op."

Op de Olympische Spelen in Tokio bestond de Nederlandse judoselectie bij de vrouwen uit Sanne Verhagen, Juul Franssen, Sanne van Dijke, Guusje Steenhuis en Tessie Savelkouls. Negen maanden later en met de EK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia in het vooruitzicht zitten van die olympische ploeg alleen Van Dijke en Steenhuis nog in de Oranje-selectie.

De EK judo vinden van 29 april tot en met 1 mei plaats in Sofia. De NOS doet op NOS.nl en in de NOS-app verslag van het toernooi. Samenvattingen zijn dagelijks te zien op NOS.nl, in de NOS-app en in het sportjournaal.

Verhagen en Savelkouls zetten respectievelijk afgelopen maart en oktober een punt achter hun judoloopbaan. De 29-jarige Verhagen, die in de klasse tot 57 kilogram uitkwam, is zich gaan richten op haar maatschappelijk carrière. Savelkouls, die zich na een horrorblessure op miraculeuze wijze toch naar Tokio wist te knokken, vond het 'tijd voor iets anders'.

Franssen besloot in overleg met de judobond in het post-olympische seizoen zich te focussen op haar studie Social Work. "Ik vind het belangrijk om aan het einde van mijn topsportcarrière een diploma op zak te hebben", meldde ze op Instagram. Ook Kim Polling is tijdelijk niet te vinden op de judomat. Zij liet in december weten zwanger te zijn.

Drie EK-debutanten

Pleuni Cornelisse (22 jaar), Hilde Jager (24 jaar) en Marit Kamps (21 jaar) springen dankbaar in het gat dat de olympiërs achterlaten en maken in Sofia hun EK-debuut. "Met de spanning valt het wel mee", laat Cornelisse weten. "Ik denk dat ik deze kans wel gewoon verdiend had. Nu maar hopen dat het goed uitpakt op de EK."

Ronnes heeft als doel gesteld om vier EK-medailles te behalen en Cornelisse denkt daar wel aan bij te kunnen dragen. "Als ik me goed voel, dan kan ik van iedereen winnen en dus ook een medaille halen. Ook op een slechte dag kan ik wel ver komen."

Natascha Ausma heeft al vaker op een EK gestaan en kijkt nu alvast verder vooruit. "Mijn doel is om me te kwalificeren voor de Spelen", aldus de judoka die in de klasse tot 78 kilogram meedoet. "En ik heb nu wel het gevoel dat het mogelijk is."

In de vorige olympische cyclus had de 25-jarige Ausma ook Marhinde Verkerk nog als concurrente, maar Verkerk beëindigde haar carrière toen ze de strijd om een olympisch ticket had verloren van Steenhuis.