'Schappen supermarkt liggen vol ongezond eten gericht op kinderen'

Supermarkt - ANP

Bijna driekwart van de producten voor kinderen in Nederlandse supermarkten is niet gezond. Ze passen niet in een gezond voedingspatroon volgens de schijf van vijf, zegt kinderrechtenorganisatie Unicef na onderzoek van 2000 producten. 70 procent van het eten en drinken bevatte te veel suikers, verzadigd vet of zout of te weinig voedingsvezels. De onderzoekers zochten in de schappen naar producten die specifiek voor kinderen in de markt worden gezet, omdat er vrolijke figuurtjes op staan of omdat er 'baby' of 'kids' in de naam zit. Ook keken ze naar eten en drinken dat een typisch onderdeel is van een schoolmenu, zoals drinkpakjes of meeneemkoeken. Andere koeken en snoep lieten ze buiten beschouwing, omdat die per definitie buiten de schijf van vijf vallen.

Met de schijf van vijf geeft het Voedingscentrum tips om gezond te eten en drinken. Bij elk advies horen bepaalde producten. De vijf tips zijn: volop groente en fruit, vooral volkoren, meer plantaardig, zachte en vloeibare vetten en dorstlessers zonder suiker.

"We hebben ons op kinderproducten gericht, omdat je daarvan eerder zou verwachten dat ze geschikt zijn voor kinderen", zegt Leonie Barelds van Unicef in het NOS Radio 1 Journaal. Maar dat was in verreweg de meeste gevallen niet zo. "In bepaalde schappen is er geen gezond aanbod voor kinderen, terwijl de producten wel voor hen bedoeld zijn." Neem de toetjes. "Als je voor dat schap staat, zie je allemaal van die kleine portieverpakkingen, precies geschikt voor kinderen. Er staat vaak ook nog een vrolijk plaatje op. Logisch dat je dan als ouder denkt dat zo'n product geschikt is om aan je kinderen te geven. Maar uit onze analyse blijkt dat geen enkel kindertoetje voldoet aan de criteria van de schijf van vijf, vooral omdat er te veel suiker in zit." Bij de ontbijtgranen, waar volgens Unicef ook veel producten voor kinderen worden gemaakt, vonden de onderzoekers maar één product dat voldeed. Vrijwel allemaal bevatten ze te veel suiker en vet en te weinig vezels.

Quote Kinderen doen niet de boodschappen. Marc Jansen, CBL